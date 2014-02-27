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Пробки на дорогах: ГИБДД проверит всех водителей на алкоголь

Пробки на дорогах: ГИБДД проверит всех водителей на алкоголь

Фото: "Приморская газета"

МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования. Ведомство разработало проект постановления правительства, который вводит новый признак опьянения. Официально он называется так: показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия».

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест пройдут даже тем автомобилисты, которые не проявляют внешних признаков опьянения.

Речь идет об экспресс-тестировании. Для него могут использоваться бесконтактный детектор алкоголя, анализирующий выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, предназначенный для экспресс-анализа слюны на наркотики, пояснили в пресс-службе МВД.

С помощью тестов будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, «не ограничиваясь только органолептическими методами». Сегодня сотрудники ГИБДД ориентируются на пять признаков. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке.

— Отказ водителя от такой проверки не повлечет наступления каких-либо правовых последствий, — утверждают в пресс-службе МВД.

При положительном результате экспресс-теста водителя направят на медосвидетельствование для уточнения вида наркотика или количества выпитого спиртного, уточнили в ведомстве.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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