Планы МВД подтвердились: Водители столкнутся с нововведением

В МВД подтвердили планы ввести экспресс-тесты на алкоголь для водителей, сообщают «Вести:Приморье».

В МВД не смогли назвать дату появления новых экспресс-тестов, которые будут использоваться сотрудниками полиции для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, пишет «РГ».

В ведомстве сообщили, что данный вопрос прорабатывается. Но стоит отметить, что соответствующий законопроект был подготовлен еще в 2019 году, но из-за пандемии обсуждение затянулось.

В ведомстве подчеркнули, что использование новых средств индикации паров алкоголя позитивно скажется на самом процессе проверки: меньше будет конфликтных ситуаций. К тому же сократится время общения водителей с сотрудниками полиции.

Если же владелец транспортного средства откажется пройти тест или не согласится с его результатами, его направят на медицинское освидетельствование, пишет ТАСС.

Вопрос применения экспресс-тестов прорабатывается в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения", напомнили в пресс-службе МВД.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Рейды ГИБДД накрыли Приморье. Сотрудники ГИБДД провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений со стороны «пьяных» водителей. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Также возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]