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Сумасшедший спор: авто за миллион скинули с высоты (видео)

Фото: stolicaonego.ru

Двое москвичей ради забавы сбросили Mercedes Gelandwagen с вертолета в Карелии.

Двое жителей Москвы заплатили 250 тысяч и сбросили автомобиль Mercedes-Benz с вертолета в аэропорту «Пески» в Карелии. Москвичи заключили договор с гендиректором аэропорта "Пески" в Карелии, заплатив 250 тысяч за 20 минут полета, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на stolicaonego.ru

Пилот и командир подняли в небо вертолет, прикрепив к ней на тросе автомобиль 95-го года выпуска. На одном из порталов по продаже авто, данная марка машина оценивается в миллион рублей.

"Они приехали, заплатили деньги, наклеили на вертолет наклейку с надписью "Мороз", прикрепили на внешней подвеске Mercedes, и вертолет поднялся в воздух, - объяснили в аэропорту. – Вертолет поднялся на высоту 300 метров, отлетел немного в сторону и сбросил автомобиль вниз, на площадку аэропорта "Пески", где раньше проходил фестиваль "Воздух", не на взлетную полосу".

По словам сотрудников аэропорта, остатки разбитого автомобиля трактор, который наняли москвичи-блогеры, отвез на металлолом.

"Это беспрецедентный случай, – заявили в аэропорту. – Такого еще в Карелии не было".

Отметим, двое москвичей поспорили на крупный контракт. Один выиграл, другой проиграл. Проигравший ставил на кон "Гелендваген", который должны были сбросить с воздуха. В Москве затею осуществить не удалось, поэтому они решили попробовать сделать это в Карелии.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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