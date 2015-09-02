«Забота» убивает животных владивостокского зоопарка (видео)
Криком души назвали свое обращение к посетителям зоопарка его сотрудники. Они показали, как львенок Симба жует пакет, в котором кто-то принес ему мясо, — сообщают «Вести: Приморье».
«Целлофановые пакеты — это смертельно опасно для животных! Вход с целлофановыми пакетами в зоопарк запрещен. На территории зоопарка размещена информация об этом. Посмотрите видео и, пожалуйста, никогда не кормите животных из целлофановых пакетов!», — написали в обращении сотрудники зверинца.
Они рассказали, как можно обойтись без упаковки. Мясо дома можно переложить в контейнер и прямо из тары выложить в специальную трубу для кормления, — посоветовали попечители животных.
«Или же рукой! А мусор выбросить в урны, на территории зоопарка их много. Ваша "забота" убивает животных. У нас есть туалет, где вы можете всегда помыть руки. А если брезгуете трогать мясо руками, тогда и не нужно привозить еду, просто гуляйте», — заключили свое сообщение владельцы аккаунта.
На видео посетителям рассказали, что теперь львенку придется давать слабительное, чтобы естественным путем извлечь целлофан. Впрочем, будущий царь зверей проявил благоразумие и перестал жевать пакет, чем обрадовал наблюдающих за ним людей.
«Ваша брезгливость может сыграть злую шутку с животным. Этот целлофан может перекрутиться, кишку перекрутить и на одного льва у нас станет меньше», — рассказал о последствиях ветеринар Виктор Агафонов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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