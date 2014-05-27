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«Будем благодарны за зелень»: сотрудники зоопарка во Владивостоке обратились к горожанам

«Будем благодарны за зелень»: сотрудники зоопарка во Владивостоке обратились к горожанам

Источник фото: Инстаграм @zoopark_vl


Подорожание овощей сказалось не только на жителях Приморского края. Сотрудников зоопарка в Садгороде взлетевшие цены вынудили обратиться к посетителям, — сообщают «Вести: Приморье».

«Граница с Китаем закрыта. Салат со 180 рублей подскочил до 500 рублей за 1 кг. И на базах его нет. В день нам для животных необходимо от 2 кг салата. Штурмуем магазины в поисках зелени. Если собираетесь посетить зоопарк и у вас есть возможность, можно привозить салатик. Хоть немного, будем благодарны», — обратились через соцсети сотрудники зоопарка к посетителям.

Подписчики посочувствовали сотрудникам. Некоторые посоветовали растить зелень самим. Другие назвали адреса, где все еще продается недорогая зелень.

Кто-то оказался в аналогичной ситуации: «Такие овощи дорогие, сама не ем, морскую свинку надо кормить. Капец дожились», — рассказала подписчица.

Отметим, что незадолго до этой просьбы сотрудники зоопарка показывали лори и приглашали к ней гостей с папайей, которую, по словам персонала зверинца, животное очень любит.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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