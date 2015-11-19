Будущие цари зверей получили королевские имена (фото, видео)
В зоопарке Владивостока выбрали имена для двух львят. Идеи предлагали подписчики страницы зверинца в соцсетях, — сообщают «Вести: Приморье».
Конкурс по имянаречению двух котят длился неделю.
«В семье львов Гефеста и Астры родились сразу два малыша. Оба парни! А мы по традиции просим у вас помощи в выборе имен», — обратились к подписчикам сотрудники зоопарка.
Вначале приморцы предлагали свои варианты кличек. Руководство зверинца отобрало 24, и уже за них голосовали все желающие.
«Хочется сказать, что пересчитать 1300 комментариев было не просто. Победили имена: Рамзес и Ричард», — сообщили сотрудники зоопарка в своем официальном аккаунте Инстаграм.
Чуть-чуть не дотянули до победы имена: Нео, Лео и Самсон.
Отметим, что Рамзесами звали египетских фараонов XIX-й и XX-й династий, от Рамсеса I до Рамсеса XI. А Ричардами звали нескольких королей Англии.
Победители конкурса, первыми предложившие эти клички, получат пригласительные билеты в зоопарк.
О рождении Рамзеса и Ричарда одними из первых сообщали «Вести: Приморье».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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