Будущие цари зверей получили  королевские имена (фото, видео)





В зоопарке Владивостока выбрали имена для двух львят. Идеи предлагали подписчики страницы зверинца в соцсетях, — сообщают «Вести: Приморье».

Конкурс по имянаречению двух котят длился неделю.

«В семье львов Гефеста и Астры родились сразу два малыша. Оба парни! А мы по традиции просим у вас помощи в выборе имен», — обратились к подписчикам сотрудники зоопарка.

Вначале приморцы предлагали свои варианты кличек. Руководство зверинца отобрало 24, и уже за них голосовали все желающие.

«Хочется сказать, что пересчитать 1300 комментариев было не просто. Победили имена: Рамзес и Ричард», — сообщили сотрудники зоопарка в своем официальном аккаунте Инстаграм.

Чуть-чуть не дотянули до победы имена: Нео, Лео и Самсон.

Отметим, что Рамзесами звали египетских фараонов XIX-й и XX-й династий, от Рамсеса I до Рамсеса XI. А Ричардами звали нескольких королей Англии.

Победители конкурса, первыми предложившие эти клички, получат пригласительные билеты в зоопарк.

О рождении Рамзеса и Ричарда одними из первых сообщали «Вести: Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]