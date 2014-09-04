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О новом виде мошенничества в Приморье  предупредил Роспотребнадзор

О новом виде мошенничества в Приморье  предупредил Роспотребнадзор

Фото: biznes-prost.ru


Под удар мошенников на этот раз попались сотрудники Роспотребнадзора и предприниматели, — сообщают «Вести: Приморье» по данным ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю информирует жителей г. Владивостока и Приморского края о случаях мошеннических действий со стороны неустановленной группы лиц.

Мошенники представляются сотрудниками организации, подведомственной Роспотребнадзору, озвучивают ложную информацию о предстоящих проверках и предлагают приобрести нормативные документы для «уголка потребителя».

В связи с этим гражданам следует проявлять бдительность и незамедлительно информировать правоохранительные органы при возникновении подобных ситуаций.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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