О новом виде мошенничества в Приморье  предупредил Роспотребнадзор





Под удар мошенников на этот раз попались сотрудники Роспотребнадзора и предприниматели, — сообщают «Вести: Приморье» по данным ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю информирует жителей г. Владивостока и Приморского края о случаях мошеннических действий со стороны неустановленной группы лиц.

Мошенники представляются сотрудниками организации, подведомственной Роспотребнадзору, озвучивают ложную информацию о предстоящих проверках и предлагают приобрести нормативные документы для «уголка потребителя».

В связи с этим гражданам следует проявлять бдительность и незамедлительно информировать правоохранительные органы при возникновении подобных ситуаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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