О новом виде мошенничества в Приморье предупредил Роспотребнадзор
Под удар мошенников на этот раз попались сотрудники Роспотребнадзора и предприниматели, — сообщают «Вести: Приморье» по данным ведомства.
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю информирует жителей г. Владивостока и Приморского края о случаях мошеннических действий со стороны неустановленной группы лиц.
Мошенники представляются сотрудниками организации, подведомственной Роспотребнадзору, озвучивают ложную информацию о предстоящих проверках и предлагают приобрести нормативные документы для «уголка потребителя».
В связи с этим гражданам следует проявлять бдительность и незамедлительно информировать правоохранительные органы при возникновении подобных ситуаций.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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