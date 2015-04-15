Берегись лже-квитанции: мошенники присылают штрафы от имени Роспотребнадзора





Роспотребнадзор информирует о новых видах мошеннических действий, совершаемых от имени федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора, — сообщают «Вести: Приморье».

Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через «Почту России» постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа, якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора.

Реквизиты, указанные в постановлении о назначении административного наказания, не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора.

В этой связи Роспотребнадзор убедительно рекомендует проявлять бдительность.

С целью избежания негативных последствий обращаем внимание на необходимость проверки реквизитов получателя в постановлениях о назначении административного наказания.

В частности, при уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства Российской Федерации, а значит, получателем платежа не может выступать никакая другая организация.

В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа рекомендуется обращаться в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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