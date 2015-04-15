Новости Общество Происшествия

Вчера, 23:45
 

Берегись лже-квитанции: мошенники присылают штрафы от имени Роспотребнадзора

Берегись лже-квитанции: мошенники присылают штрафы от имени Роспотребнадзора

Фото: sm-news.ru


Роспотребнадзор информирует о новых видах мошеннических действий, совершаемых от имени федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора, — сообщают «Вести: Приморье».

Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через «Почту России» постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа, якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора.

Реквизиты, указанные в постановлении о назначении административного наказания, не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора.

В этой связи Роспотребнадзор убедительно рекомендует проявлять бдительность.

С целью избежания негативных последствий обращаем внимание на необходимость проверки реквизитов получателя в постановлениях о назначении административного наказания.

В частности, при уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства Российской Федерации, а значит, получателем платежа не может выступать никакая другая организация.

В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа рекомендуется обращаться в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести