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«Будь как Лео»: чем заняться на выходных, показала пятнистая кошка (фото)

«Будь как Лео»: чем заняться на выходных, показала пятнистая кошка (фото)


Фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда» зафиксировала игру пятнистой кошки в листве, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм парка.

«Пятничный мастер-класс от дальневосточного леопарда! Запомните эти движения и повторите в домашних условиях на грядущих выходных», — порекомендовали сотрудники нацпарка своим подписчикам.
На снимках, сделанных фотоловушкой, житель нацпарка резвится в листве, как котенок, чем вызвал восторг пользователей соцсетей.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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