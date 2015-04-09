«Будь как Лео»: чем заняться на выходных, показала пятнистая кошка (фото)





Фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда» зафиксировала игру пятнистой кошки в листве, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм парка.

«Пятничный мастер-класс от дальневосточного леопарда! Запомните эти движения и повторите в домашних условиях на грядущих выходных», — порекомендовали сотрудники нацпарка своим подписчикам.

На снимках, сделанных фотоловушкой, житель нацпарка резвится в листве, как котенок, чем вызвал восторг пользователей соцсетей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]