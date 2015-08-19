Пенсионный фонд назвал график выплат пенсий и пособий

Состоялось заседание Правления Пенсионного фонда России, на котором были подведены предварительные итоги работы Фонда в 2019 году и определены основные задачи до конца декабря и на начало следующего года. В заседании приняли участие члены Правления ПФР во главе с Антоном Дроздовым, а также руководители региональных отделений Фонда, сообщает "Вести: Приморье".

На заседании Правления были озвучены сроки выплаты пенсий и пособий, а также вопросы индексации основных выплат, уточняется на сайте ведомства.

Сокращение сроков распоряжения материнским капиталом

В ближайшее время Пенсионный фонд направит в Министерство труда и социальной защиты проект закона о сокращении сроков по распоряжению материнским капиталом. Проект коснется направления средств на первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита, субсидирование ставки по которому осуществляет государство, а также на погашение такого кредита.

Сроки рассмотрения заявления о распоряжении и перечисления средств в кредитные организации будут сокращены в два раза, что планируется сделать за счет электронного взаимодействия между ПФР и кредитными организациями, а также синхронизации проверок кредитоспособности владельца сертификата и его права на распоряжение средствами.

Авансирование выплаты пенсий за январь 2020 года

В конце декабря Пенсионный фонд авансирует выплату пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2020 года. Начиная с 25 декабря отделения ПФР начнут перечисление средств «Почте России», с 27 декабря – в кредитные организации, включая Сбербанк.

Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь 2020 года начнется с 30 декабря. Пенсионерам, получающим выплаты через «Почту России», доставка будет организована по стандартному графику начиная с 3 января 2020 года.

Индексация основных выплат ПФР с 2020 года: страховых пенсий – с 1 января; материнского капитала – с 1 января; ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг – с 1 февраля; социальных и государственных пенсий – с 1 апреля.

Отметим, в Приморье доставка пенсий осуществляется через учреждения почтовой связи, кредитные учреждения, с которыми у Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю (далее - ОПФР по Приморскому краю) заключены договоры о доставке пенсий и иных социальных выплат.

На территории Приморского края суммы пенсий и иных социальных выплат в кредитные организации перечисляются не позднее 20 числа каждого месяца.

При новом назначении пенсии и иных социальных выплат денежные средства перечисляются не позднее 28 числа каждого месяца.

Порядок доставки пенсии через учреждения почтовой связи

На территории Приморского края период доставки пенсии через учреждения почтовой связи составляет с 3 числа по 20 число каждого месяца, 21 числа – повторная доставка пенсий.

В пределах периода доставки пенсии каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки пенсии. В том случае, если пенсионер не получил пенсию согласно графику, ее доставка может быть произведена после этой даты в течение периода доставки пенсии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]