Пожар потушили в реабилитационном центре для несовершеннолетних
Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кавалеровскому муниципальному району провели пожарно-тактические занятия в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Детство», расположенном в посёлке Кавалерово на улице Братьев Форостян, сообщает "Вести: Приморье".
Главной целью учений стала отработка правильности выполнения необходимых мероприятий по эвакуации людей, а также успешного выполнения работ по тушению возможного пожара на социально значимом объекте.
Тренировка проводилась совместно с представителями 13-го Отряда государственной противопожарной службы по охране Кавалеровского муниципального района, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По легенде учений очаг возгорания находился в кабинете директора учреждения. При поступлении сообщения о «возгорании» к месту вызова выехали пожарные расчеты 78-й и 79-й пожарных частей. По повышенному рангу условного пожара к месту были привлечены дополнительные силы и средства, а также прибыла бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.
Работниками учреждения в максимально короткое время была проведена эвакуация находившихся внутри работников и детей. Условно эвакуированные разместились на безопасном от здания расстоянии, где произошёл поимённый пересчёт всех находившихся внутри людей.
Звеньями газодымозащитной службы 78-й и 79-й пожарных частей была проведена разведка и ликвидировано условное возгорание.
По окончании учений было проведено построение с подведением результатов учений. В целом, как отмечают специалисты, тренировка прошла на оценку «хорошо».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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