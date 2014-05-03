Пожар потушили в реабилитационном центре для несовершеннолетних

Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кавалеровскому муниципальному району провели пожарно-тактические занятия в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Детство», расположенном в посёлке Кавалерово на улице Братьев Форостян, сообщает "Вести: Приморье".

Главной целью учений стала отработка правильности выполнения необходимых мероприятий по эвакуации людей, а также успешного выполнения работ по тушению возможного пожара на социально значимом объекте.

Тренировка проводилась совместно с представителями 13-го Отряда государственной противопожарной службы по охране Кавалеровского муниципального района, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По легенде учений очаг возгорания находился в кабинете директора учреждения. При поступлении сообщения о «возгорании» к месту вызова выехали пожарные расчеты 78-й и 79-й пожарных частей. По повышенному рангу условного пожара к месту были привлечены дополнительные силы и средства, а также прибыла бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

Работниками учреждения в максимально короткое время была проведена эвакуация находившихся внутри работников и детей. Условно эвакуированные разместились на безопасном от здания расстоянии, где произошёл поимённый пересчёт всех находившихся внутри людей.

Звеньями газодымозащитной службы 78-й и 79-й пожарных частей была проведена разведка и ликвидировано условное возгорание.

По окончании учений было проведено построение с подведением результатов учений. В целом, как отмечают специалисты, тренировка прошла на оценку «хорошо».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]