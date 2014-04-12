Детей эвакуировали из детского сада в Чугуевке

В селе Чугуевка Приморского края состоялась тренировка по эвакуации в Центре развития ребенка – детский сад № 37, которую провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чугуевскому муниципальному району совместно с личным составом 1 дежурного караула 44-пожарной части, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

Учебная эвакуация – это одно из очень важных, ответственных и сложным мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в дошкольном учреждении. Главной целью проведения учебной тренировки является всесторонняя проверка готовности учреждения к проведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни детей и работников эвакуации на случай пожара в здании.

Дети и воспитатели на практике отрабатывают вопросы эвакуации в безопасную зону. В условиях не связанных с риском для жизни и для последующего устранения выявляются недостатки, ошибки и недоработки действий персонала, проверяется работоспособность систем сигнализации, гидрантов, наличие огнетушителей, доступность пожарных выходов. По результатам тренировки сотрудники МЧС России была оказана всесторонняя методическая помощь персоналу садика и даны напутствия воспитанникам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]