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Коллектор назвал способы избежать долгов после Нового года

Коллектор назвал способы избежать долгов после Нового года

Фото: pixabay.com

Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Илья Чиркин, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА-Новости.

Поэтому, чтобы избежать провала в бюджетную "яму", в декабре нужно не совершать необдуманных покупок. "В январе, который по статистике является наиболее трудным месяцем для планирования, - зарплата за декабрь была выплачена раньше и потрачена,  возникает "яма" в бюджете. И когда приходит время платить по кредиту, выясняется, что суммы необходимой на руках нет, - отметил Чиркин.

Как показывает практика, больше половины купленного в период подготовки к празднику потом лежит на полке. Кроме того, специалист советует не брать в конце года новые кредиты, дождавшись более «спокойного» месяца, например, февраля. Он уточнил, что в таком случае первая выплата наступит уже в январе, когда из-за новогодних трат свободных средств остается немного. «Если же кредит все же был оформлен, то желательно сразу отложить сумму, равную первому ежемесячному платежу в январе, чтобы избежать выхода на просрочку», — отметил Чиркин.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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