Как избежать похмелья после новогодней ночи?

Длительное новогодее застолье чревато утренним похмельем. Эксперт Национальной службы здравоохранения, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд назвал способы избежать последствий праздника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.

По словам специалиста, важно вовремя пить воду: перед употреблением алкоголя, чтобы "дать фору организму", а также чередовать воду и спиртное. При этом после вечеринки не стоит слишком усердствовать с питьем, так как частые походы в туалет могут нарушить режим сна, от чего утреннее самочувствие станет только хуже.

Хирд подчеркнул, что выпивку не следует сочетать с газированными напитками, усугубляющими всасывание алкоголя, и с кофе, обезвоживающим организм. Самым важным и очевидным правилом — которое при этом постоянно игнорируют — специалист назвал достаточное употребление пищи параллельно со спиртным.



Кроме того, эксперт дал рекомендации на случай, если похмелья избежать не удалось. Самый простой способ облегчить недомогание — это сон, также помогают физические упражнения и восполнение электролитов. Если похмелье усугубляется тошнотой, Хирд посоветовал сделать напиток с имбирем, который поможет уменьшить воспаление и успокоить пищеварительную систему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]