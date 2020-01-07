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Как настроиться на работу после новогодних каникул - советы психолога

Как настроиться на работу после новогодних каникул - советы психолога

Фото: Настоящий Полковник

После длинный выходных подготовить себя к работе можно правильными установками, забыть о жирной пище, больше двигаться и пить минеральную воду, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.news.

По мнению псхиологов, лучшим настроем также могут стать поговорки из разряда: «Делу время — потехе час», «Кто не работает, тот не ест» и так далее. Это мобилизация на другой алгоритм и другой смысл проведения времени после 9 января.

Кроме того, следует уже сейчас отказаться от салата «Оливье» и переключиться на минеральную воду с калием, а также свежие фрукты и овощи. Так у организма не будет шока после новогоднего застолья. Минеральная вода поможет ликвидировать отеки. которые накопились из-за употребления алкоголя и соленых закусок.

Ну а последние дни каникул лучше посвятить активному отдыху — длительным прогулкам, катанию на коньках, занятиям в спортзале.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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