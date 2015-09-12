Подростки избили полицейских после дискотеки

Вечером в Апатитах (Мурманская область) на площади перед городским Дворцом культуры посетители школьной дискотеки напали на полицейских. Двое патрульных получили серьёзные травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью, но, несмотря на это, зачинщиков драки удалось задержать, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «ХибИнформБюро».

Директор ДК Ольга Бигоцкая рассказала, вечером решили устроить дискотеку для школьников. Мероприятие относилось к возрастной категории «12+» и продлилось три часа, с 18:00 до 21:00. В девять часов вечера дискотека закончилась, и сотрудники ДК позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу — сообщить, что у дворца вот-вот окажется большая группа подростков.

В итоге сообщение пришло в дежурную часть МО МВД РФ «Апатитский». Там приняли решение отправить к ДК два наряда патрульно-постовой службы. Оказавшись на площади, патрульные увидели среди нескольких десятков человек юношу с банкой пива в руке, выражавшего свои мысли громкой нецензурной бранью. На замечания тот не отреагировал, на требование пройти с полицейскими — тоже; более того, начал активно сопротивляться. Завязалась драка, к которой подключились и другие молодые люди.

В ходе схватки группа подростков повалила одного из патрульных на землю и начала пинать ногами (позже у него диагностировали сотрясение мозга и, возможно, закрытую черепно-мозговую травму), второму нанесли несколько ударов по голове кулаками.

Всё происходящее попало в поле зрения публичной камеры наружного видеонаблюдения.

В итоге наряды ППС и Росгвардии доставили в отдел полиции девять подростков, четверо или пятеро из которых, по предварительным данным, причастны к нападению на патрульных. К слову, один из задержанных прямо в здании МО МВД РФ «Апатитский» в присутствии свидетелей разразился нецензурной тирадой в адрес сотрудника полиции и ударил его ногой.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Следственного комитета России. Примечательно, что родители некоторых задержанных тоже написали жалобы в СКР: они считают, что полицейские слишком жёстко обошлись с их детьми.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru