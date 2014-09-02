«На коленях, лицом в асфальт»: в МВД разъяснили о задержании с участием нескольких нарядов полиции на Седанке

Сразу несколько патрульных машин и молодые люди на асфальте в районе Седанки – картина, которая сильно удивила очевидцев днем 12 мая, сообщают «Вести:Приморье».

- Инспекторам ДПС, находившимся на маршруте патрулирования в районе развязки автодороги Седанка – Патрокл – остров Русский, поступила информация о том, что в одном из автомобилей, направляющихся в сторону Седанки, находится наркотическое вещество. Указанный автомобиль был обнаружен и остановлен. В ходе проверки в салоне транспортного средства обнаружено наркотикосодержащее вещество. Подозреваемые, находившиеся в салоне автомашины, доставлены в отдел полиции №5 для дальнейших разбирательств. Подробности инцидента устанавливаются, - уточнили «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Приморцы, которые стали очевидцами данного происшествия, насчитали шесть патрульных автомобилей у места задержания вдоль федеральной трассы. Несколько молодых людей стоят на коленях, лицом в асфальт на тротуаре, видно на кадрах в instagram dpskontrol125rus.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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