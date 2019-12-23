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Массовая потасовка рыбаков произошла у полуострова Песчаного

Фото: Newsbox24.tv

На выходных в бухте Северной на полуострове Песчаном произошла массовая потасовка рыбаков, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Мужчины устроили разборки с водителем и пассажирами катера на воздушной подушке, которые выехали на лед и мешали другим рыбачить.

На льду бухты Северной собрались несколько сотен рыбаков, сообщает Newsbox.ru. Сюда же приехала компания мужчин на Toyota Tundra с катером на воздушной подушке. Они начали кататься по льду прямо между сидящими рыбаками. Пишут, что компания была еще и выпившая.

Хулиганы распугали рыбу, оглушили людей и чуть не наехали на сидящих рыбаков. С ними пытались поговорить, но бесполезно.

Тогда толпа рыбаков направилась к катеру. Очевидцы сказали, что хулиганов поколотили и объяснили, что если они еще раз приедут сюда, им «порежут подушку на лоскуты, а катер разберут на молекулы».

Те уже собирались уезжать, но оказалось, что кто-то выбросил ключ зажигания. Хозяину катера пришлось разбирать систему зажигания и заводить катер без ключа.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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