Мастерским управлением судном на воздушной подушке похвастались в МЧС





Виртуозное управление катером на воздушной подушке инспекторами ГИМС — многолетний опыт работы, — рассказали в МЧС «Вестям: Приморье».

После рейда катер ровненько «припарковали». При движении катер парит над землёй. Это достигается за счет нагнетания воздуха под подушку, также её называют «юбкой», которая не даёт воздуху уходить в стороны и направляет его строго вниз.

«Образующееся давление направленного воздуха поднимает судно. Катер может свободно применяться на воде, на льду, на суше, помехой могут быть высокие ледяные торосы или сильный ветер более 12 м/с, но при достаточном умении пилота управляется и при 18 м/с», — объяснили в МЧС.

Особенности катера не позволяют ему идти при боковом ветре ровно, пилоту приходится постоянно подруливать под направление ветра, поэтому часто можно наблюдать, как катер идёт боком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]