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Двое подростков устроили драку с пассажирами маршрутного автобуса во Владивостоке

Двое подростков устроили драку с пассажирами маршрутного автобуса во Владивостоке

Фото: Из сети Интернет, E1.ru

Проверку по факту хулиганских действий в общественном транспорте проводят сотрудники полиции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, инцидент произошел утром в пассажирском автобусе № 98 во время движения по улице Светланской. По словам очевидцев происшествия, которые и сообщили об этом в полицию, двое агрессивных подростков сначала без причины спровоцировали словесный конфликт с другими пассажирами, а затем устроили массовую драку.

В ходе потасовки ехавшие в автобусе мужчины скрутили хулиганов и выкинули их из салона маршрутки на остановке в центре возле кинотеатра «Уссури». Молодые люди высказали угрозы водителю и своим оппонентам, а затем убежали в сторону Океанского проспекта.

По факту конфликта в пассажирском автобусе сотрудники полиции проводят проверку. Личности устроивших драку подростков устанавливаются.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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