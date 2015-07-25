Двое подростков устроили драку с пассажирами маршрутного автобуса во Владивостоке
Проверку по факту хулиганских действий в общественном транспорте проводят сотрудники полиции.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, инцидент произошел утром в пассажирском автобусе № 98 во время движения по улице Светланской. По словам очевидцев происшествия, которые и сообщили об этом в полицию, двое агрессивных подростков сначала без причины спровоцировали словесный конфликт с другими пассажирами, а затем устроили массовую драку.
В ходе потасовки ехавшие в автобусе мужчины скрутили хулиганов и выкинули их из салона маршрутки на остановке в центре возле кинотеатра «Уссури». Молодые люди высказали угрозы водителю и своим оппонентам, а затем убежали в сторону Океанского проспекта.
По факту конфликта в пассажирском автобусе сотрудники полиции проводят проверку. Личности устроивших драку подростков устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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