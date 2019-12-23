Сказочный городок вырос в Артеме в преддверии Нового года

Чуть больше недели осталось до самого долгожданного праздника в году. В Новый год Артём засверкает переливами радужных гирлянд и яркой иллюминацией. В городе подготовка к новогодним мероприятиям идёт полным ходом.

Главная красавица — 20-метровая ёлка уже установлена в Зимнем городке Артёма. Его украсят светодиодные цифры 2020, большие новогодние шары, зимняя горка и каток для всех любителей активного отдыха. На территории сказочного городка установлены фотозоны. Работники «Управления благоустройства» заканчивают установку ледяного лабиринта.

К созданию новогоднего праздника в родном городе подключились предприниматели, образовательные и культурные учреждения.

Александр Авдеев, глава Артёмовского городского округа: «Обратились к предпринимателям, чтобы они украсили свои объекты. К руководителям учреждений. Будут проводиться ёлки, очень много, во всех школах и детских садах. Будут проводиться городские ёлки, где будут приглашены дети и будут вручаться подарки».

По-настоящему праздничное настроение на новогодних и рождественских мероприятиях будут создавать творческие коллективы дворца культуры, музыкальных школ, центров дополнительного образования. Самых маленьких горожан ждут встречи со сказочными героями на театральных представлениях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]