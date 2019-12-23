Новости Общество Видеорепортаж

Сегодня, 17:58
 

Сказочный городок вырос в Артеме в преддверии Нового года. Видеорепортаж Андрея Мозгового

Сказочный городок вырос в Артеме в преддверии Нового года

Чуть больше недели осталось до самого долгожданного праздника в году. В Новый год Артём засверкает переливами радужных гирлянд и яркой иллюминацией. В городе подготовка к новогодним мероприятиям идёт полным ходом.

Главная красавица — 20-метровая ёлка уже установлена в Зимнем городке Артёма. Его украсят светодиодные цифры 2020, большие новогодние шары, зимняя горка и каток для всех любителей активного отдыха. На территории сказочного городка установлены фотозоны. Работники «Управления благоустройства» заканчивают установку ледяного лабиринта.

К созданию новогоднего праздника в родном городе подключились предприниматели, образовательные и культурные учреждения.

Александр Авдеев, глава Артёмовского городского округа: «Обратились к предпринимателям, чтобы они украсили свои объекты. К руководителям учреждений. Будут проводиться ёлки, очень много, во всех школах и детских садах. Будут проводиться городские ёлки, где будут приглашены дети и будут вручаться подарки».

По-настоящему праздничное настроение на новогодних и рождественских мероприятиях будут создавать творческие коллективы дворца культуры, музыкальных школ, центров дополнительного образования. Самых маленьких горожан ждут встречи со сказочными героями на театральных представлениях.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваша оценка данного материала:

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести