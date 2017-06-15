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Два сержанта в Приморье получили длительные сроки за избиение до смерти рядового

Два сержанта в Приморье получили длительные сроки за избиение до смерти рядового

Фото: Известия

В Приморском крае присяжные признали бывших младших командиров виновными в совершении преступлений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Главного военного Следственного управления СК РФ, коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении бывших военнослужащих войсковой части 44980 старшего сержанта запаса Алексея Субботы и сержанта запаса Андрея Ивана. Они признаны виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и причинением тяжких последствий. Кроме того, Суббота признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, а Иван – в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что 21 марта 2018 года Суббота и Иван получили приказ доставить в полевой лагерь, где находилось подразделение, рядового, проходящего военную службу по контракту и не прибывшего в этот день в воинскую часть. Найдя отсутствующего военнослужащего в квартире по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, младшие командиры довели до него решение командира. Когда рядовой отказался его выполнить, решили добиться исполнения приказа силой. С этой целью нанесли ему несколько ударов по телу, в том числе используя различные предметы. В этот же день потерпевший скончался от травм, полученных в результате указанных действий.

На основании обвинительного вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседателей, Уссурийский гарнизонный военный суд назначил Андрею Ивану и Алексею Субботе наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 6 лет, а также права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 3 и 2,5 года соответственно. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск сестры погибшего, взыскав с Ивана 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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