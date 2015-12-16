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Неродившийся малыш погиб вместе с матерью. Присяжные вынесли вердикт обвиняемому

Неродившийся малыш погиб вместе с матерью. Присяжные вынесли вердикт обвиняемому

Источник фото: pixabay.com

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве беременной женщины, сообщают «Вести:Приморье».

Коллегия присяжных заседателей Приморского краевого суда вынесла обвинительный вердикт жителю г. Находки, который признан виновным в убийстве женщины, находящейся в состоянии беременности.   

Присяжные заседатели единодушно сочли доказанным, что в июле 2018 года в квартире по ул. Постышева в г. Находке фигурант дела в ходе бытового конфликта со своей сестрой, находящейся на 8 месяце беременности, имея намерения убить ее, нанес по голове 15 ударов керамической тарелкой. После того как тарелка разбилась, зажатым в руке осколком нанес удар в шею потерпевшей.

В результате обильной кровопотери наступила смерть потерпевшей.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в содеянном и не заслуживающим снисхождения.

Обвинение поддержано сотрудником уголовно-судебного управления прокуратуры края.

Санкция статьи - убийство женщины, заведомом для виновного находящейся в состоянии беременности, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы. 

В дальнейшем, на основании вердикта присяжных заседателей, подсудимому будет вынесен приговор и назначено наказание, отметили в прокуратуре ПК.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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