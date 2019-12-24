Пять лет DHC-6 в приморском небе

Новая эпоха малой авиации и тысячи довольных пассажиров. Авиакомпания «Аврора» возродила дальние полеты в крае. Сегодня она подводит итоги работы и строит планы на будущее. Десять населенных пунктов стали ближе к Владивостоку, до Кавалерово теперь можно долететь всего за час. Как маленькие самолеты выполняют большую задачу, и где появится новый авиамаршрут?

На этом небольшом самолете, что назван в память о заслуженном пилоте России Владимирe Сайбеле, начали возрождаться полеты в отдаленные населенные пункты Приморья. За пять лет они перевезли почти 150 тысяч приморцев, Оксана Григорьева одна из тех, кому летать приходиться каждый месяц.

Оксана Григорьева, житель поселка Кавалерово: «Ну конечно же это очень удобно, потому что ехать автобусом, на машине это минимум 7-6 часов тратить. Час всего лишь полета и ты уже во Владивостоке. Для нас для жителей севера, это очень важно, очень актуально.».

Сегодня компания выполняет десять внутрикраевых рейсов на трех самолетах DHC-6 - из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, из Дальнегорска в Восток. А благодаря программе субсидирования цену билета удалось снизить в разы. И делается это за счет бюджета края. Сегодня самый высокий тариф всего 2,5 тыс рублей.

Эти небольшие самолеты вмещают всего 19 человек. Но именно благодаря своему размеру, они с легкостью могут приземлиться и взлететь с любой взлетно-посадочной полосы в крае. Машины надежны и неприхотливы. Сейчас в авиапарке таких три, каждый назван в честь известных деятелей Приморья.

Дмитрий Тыщук, первый заместитель генерального директора - директор Приморского филиала АО «Авиакомпания «Аврора»: «Его хвалят и летчики, он нравится пассажирам. И самое его большое достоинство - его легко можно использовать не тех взлетно-посадочных полосах, где раньше эксплуатировался АН-2. Благодаря этому за такой короткий срок была практически восстановлена та сеть маршрутов, которая существовала в Советском Союзе».

На достигнутом компания останавливаться не собирается. Планирует расширять маршрутную сеть, если все получится, уже в новому году жители Арсеньева смогут добираться до Владивостока по воздуху.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]