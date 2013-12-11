Синоптики уточнили, в каких районах Приморья выпадет снег

В ближайшие сутки синоптические условия различных районов Приморья будут отличаться. Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, север края останется под влиянием антициклона: будет малооблачно, осадки маловероятны. Ядро антициклона будет поддерживать ночное выхолаживание, сохранятся крепкие морозы, -24...-36 °С, днем -10...-16 °С.

Над югом Приморского края атмосферное давление будет падать, подойдут фронтальные разделы, которые вызовут местами снег. В ночные часы морозы ослабеют до -9...-19 °С, максимальная температура воздуха -3...-8 °С.

Во Владивостоке в среду, 25 декабря, прибавится облачности, в утренние часы возможен небольшой снег. Значения минимальной и максимальной температуры воздуха станут выше на 1 —3 градуса: -11...-13 °С ночью и -5...-7 °С днем.

По данным маршрутной снегосъемки от 20 декабря снежный покров отмечается на большей территории края. Его высота составляет 1-19 см, в горных районах 24-38 см.

Высота снежного покрова в южных, западных районах, а также на восточном побережье преимущественно около нормы, и до 30% меньше неё. В центральных районах высота снега до 30% больше нормы для данного периода времени. На залесенных горных участках в северных районах высота снега больше нормы на 50%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]