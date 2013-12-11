Синоптики уточнили, в каких районах Приморья выпадет снег
В ближайшие сутки синоптические условия различных районов Приморья будут отличаться. Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, север края останется под влиянием антициклона: будет малооблачно, осадки маловероятны. Ядро антициклона будет поддерживать ночное выхолаживание, сохранятся крепкие морозы, -24...-36 °С, днем -10...-16 °С.
Над югом Приморского края атмосферное давление будет падать, подойдут фронтальные разделы, которые вызовут местами снег. В ночные часы морозы ослабеют до -9...-19 °С, максимальная температура воздуха -3...-8 °С.
Во Владивостоке в среду, 25 декабря, прибавится облачности, в утренние часы возможен небольшой снег. Значения минимальной и максимальной температуры воздуха станут выше на 1 —3 градуса: -11...-13 °С ночью и -5...-7 °С днем.
По данным маршрутной снегосъемки от 20 декабря снежный покров отмечается на большей территории края. Его высота составляет 1-19 см, в горных районах 24-38 см.
Высота снежного покрова в южных, западных районах, а также на восточном побережье преимущественно около нормы, и до 30% меньше неё. В центральных районах высота снега до 30% больше нормы для данного периода времени. На залесенных горных участках в северных районах высота снега больше нормы на 50%.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
01.12.2019 Морозы усилятся на следующей неделе в Приморье
-
11.12.2013 В Приморье крепчают морозы
-
06.11.2019 Заморозки и снег ожидаются во Владивостоке ближайшей ночью
-
18.12.2017 Сибирский антициклон удерживает холода в Приморье
-
21.01.2017 Морозы ослабеют в Приморье в середине следующей недели
-
29.11.2018 Снег ожидается в Приморье на выходных
Добавить комментарий