2019-й стал годом серьезных испытаний для Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел пленарное заседание и торжественное собрание ко Дню спасателя России, который во всей стране будут отмечать 27 декабря. Отмечено, что 2019-й стал годом серьезных испытаний для края.

Как сообщили в администрации края, в 2019 году в Приморье произошло 11 чрезвычайных ситуаций, в том числе шесть – техногенного характера, три – природного и две – биолого-социального. Во время происшествий пострадало 36 тысяч человек, общий объем материального ущерба составил более 2,5 миллиарда рублей.

Наиболее характерными для Приморья чрезвычайными ситуациями, как и прежде, остаются наводнения и лесные пожары, уточнил глава региона. Так, в течение года в зоне подтопления оказались 47 населенных пунктов из 17 муниципальных образований. Для оперативного оказания помощи пострадавшим в крае сформировали спасательные бригады общей численностью 1 500 человек. В работе задействовали всего 459 единиц техники и 41 плавательное средство.

На ликвидацию чрезвычайных ситуаций в крае было направлено в общей сложности более 1 миллиарда рублей. 157 миллионов пошли на выплату материальной помощи пострадавшим, 405 миллионов – в качестве компенсаций за потерю сельскохозяйственного урожая, в 243 миллиона обошлась расчистка русел рек, которая продолжается в настоящее время. Стоимость восстановительных работ транспортной инфраструктуры составляет 173 миллиона рублей.

Пожароопасный период в 2019 году начался рано.. Уже в январе-феврале соответствующие службы зафиксировали первые возгорания. В результате на территории 14 муниципальных образований ввели особый противопожарный режим.

Во время пленарного заседания был зачитан Приказ Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника Евгений Зиничева о награждении губернатора Приморского края Олега Кожемяко медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Глава региона, в свою очередь, вручил кубки и дипломы за достигнутые результаты в области гражданской обороны и защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций в 2019 году лучшим муниципалитетам, подразделениям федеральной и региональной противопожарной службы, поисково-спасательным службам Приморья.

Кроме того, наградами в торжественной обстановке были отмечены подразделения Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и добровольной пожарной охраны Приморья, отделы Госпожнадзора ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, органы повседневного управления городских округов и муниципальных районов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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