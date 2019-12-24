Юрий Логинов: "Если "Народный фронт" взялся за проблему, то он ее не отпустит"
"Вести: Приморье. Интервью" с Юрием Логиновым, сопредседателем регионального штаба ОНФ в Приморском крае.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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