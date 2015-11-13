Новости Общество Видео Культура

Сегодня, 19:24
 

Пингвинята в Приморском океанариуме «разорвали мимиметры» в соцсетях (видео)

Пингвинята в Приморском океанариуме «разорвали мимиметры» в соцсетях (видео)

Фото: Приморский океанариум


Забавное видео с играющими пингвинятами опубликовал Приморский океанариум в своем инстаграм, — сообщают «Вести: Приморье».

«Маленький, солнечный зайчик
Пингвинов слегка озадачил», — стихотворно описали короткое видео с пингвинами сотрудники Океанариума.

Подписчики в один голос начали восхищаться птицами и сравнивать их с котятами. Некоторые предложили включить это видео в шоу-программу.

«Нельзя быть такими милыми», — выразил общее мнение один из комментаторов.

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести