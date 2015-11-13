Пингвинята в Приморском океанариуме «разорвали мимиметры» в соцсетях (видео)





Забавное видео с играющими пингвинятами опубликовал Приморский океанариум в своем инстаграм, — сообщают «Вести: Приморье».

«Маленький, солнечный зайчик

Пингвинов слегка озадачил», — стихотворно описали короткое видео с пингвинами сотрудники Океанариума.

Подписчики в один голос начали восхищаться птицами и сравнивать их с котятами. Некоторые предложили включить это видео в шоу-программу.

«Нельзя быть такими милыми», — выразил общее мнение один из комментаторов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]