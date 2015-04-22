ТОФ получил более 100 единиц нового вооружения и военной техники
По итогам 2019 года соединения и части Тихоокеанского флота получили более 100 единиц современного вооружения и военной техники, — передают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы ВВО.
Морские пехотинцы в Приморском крае приняли в эксплуатацию 10 танков Т-80БВ. На Камчатку поставлено более 30 современных бронетранспортёров БТР-82А и более 10 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2. Береговые войска пополнились новейшими ракетными комплексами.
ТОФ получил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) «Бастион». Тяжелая техника была доставлена морским транспортом на Камчатку, а затем в ходе марша – в расположение берегового ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России.
Это же ракетное соединение получило на вооружение дивизионный комплект берегового ракетного комплекса «Бал». Новая техника уже выполняла практические задачи в ходе учений флота.
В течение года на флот поступили десятки грузовых автомобилей различного назначения, пассажирские автобусы и легковые автомобили УАЗ «Патриот».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
10.09.2019 Танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехов в Приморье
-
22.07.2016 В Приморье впервые прошли стрельбы из комплекса "Бастион"
-
05.10.2015 Морской спецназ в День инноваций освободит от условных террористов судно во Владивостоке
-
24.09.2015 Корабли Тихоокеанского флота провели успешные ракетные стрельбы в Авачинском заливе
-
30.07.2015 Береговые войска Тихоокеанского флота провели боевые стрельбы в Японском море
-
22.04.2015 Новые ракетные комплексы "Бал" приняли участие в первой ночной репетиции парада Победы во Владивостоке
Добавить комментарий