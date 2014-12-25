Во Владивостоке празднуют католическое Рождество

Наступило католическое рождество. Во Владивостоке центром празднования стал костел Пресвятой Богородицы.

Владивостоку по-настоящему повезло. Несмотря на то, что в советское время по всей стране уничтожались многие культовые здания, в том числе и в нашем городе, потрясающей красоты костел Пресвятой Богородицы уцелел и сохранился до наших дней практически без изменений.

Его фундамент заложили еще в 1908-м и строили 13 лет. Через два года кирпичному красавцу с колокольными башнями и шпилями исполнится сто лет.

В 35 году здание у верующих забрали и переоборудовали под архив, но в 93-м вернули возрожденному католическому приходу. Интернациональный состав прихожан у Владивостокского костела и сегодня они пришли на торжественное богослужение и конечно же, послушать органный концерт.

Кстати, Владивосток действительно может гордиться своим католическим костелом. Дело не только в том, что он самый большой в азиатской части России.

Есть еще одна весьма любопытная и очень важная историческая деталь!

Дело в том, сейчас уже не все это помнят, две остроконечные колокольные башни-шпили на фасаде костела появились только в 2000-х, первоначально их не достроили, потому что не успели и денег не хватило, а потом грянула революция.

Так вот, можно сказать что полное строительство в итоге растянулось почти на целое столетие!

И еще один факт - Колокола для этих башен башнях отливали в Польше и 19 лет назад их лично для Владивостока освятил Папа Римский Иоанн Павел Второй.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]