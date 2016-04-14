День открытых дверей прошел во ВГУЭС

Во ВГУЭС в преддверие Новогодних праздников прошел День открытых дверей. Гостями вуза в этот день стали более тысячи старшеклассников Приморья и Владивостока. Что же предлагает университет своим будущим студентам – в нашем следующем сюжете программы.

В День открытых дверей ВГУЭС превратился в большую экскурсионную площадку. Своим гостям вуз предложил: мастер-классы, деловые игры, квесты и викторины, но, главное – встречи с директорами институтов и заведующими кафедрами.

Сергей Булах, директор Высшей школы телевидения ВГУЭС: «У нас в этом году появились еще и места бюджетные на направление Телевидение, на направление Реклама и на направление Медиакоммуникации».

ВГУЭС сегодня это, прежде всего, проектная деятельность – студенты вуза выполняют работы под конкретные задачи бизнеса и муниципалитетов. ВГУЭС это и гарантированное трудоустройство по выбранной специальности

Татьяна Терентьева, ректор ВГУЭС: «В период трансформации российских университетов основным нашим приоритетом являются качество, комфорт и безопасность. Под качеством образовательного процесса мы понимаем полную интеграцию теоретических знаний в практическую деятельность. И, конечно, мы даём своим студентам реализовать себя не только в учёбе, но и в науке, в творчестве и в спорте».

Выбирая ВГУЭС студент получает учёбу в первом по качеству образования университете Дальнего Востока, интересную студенческую жизнь и отличный старт для успешной карьеры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]