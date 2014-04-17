Земля может «уйти» от собственника

В отношении землепользователя должностными лицами Управления Россельхознадзора проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки установлено, что землепользователь не использует участок, который находится в долевой собственности, для ведения сельскохозяйственного производства или иной, связанной с сельским хозяйством деятельности, в течение трех и более лет, сообщает "Вести: Приморье".

Первая проверка в отношении собственника земель сельхозназначения проведена в 2015 году. Тогда было установлено, что собственником земельного участка не выполняются мероприятия по сохранению почв и их плодородия, защите сельхозугодий от зарастания сорными травами и кустарниками, в результате чего происходит деградация земель.

По итогам проверки было выдано предписание об устранении норм нарушения земельного законодательства, которое он не устранил.

В ходе повторных внеплановых проверок выполнения ранее выданного предписания, проведенных в 2016, 2017 и в 2018 годах, установлено, что нарушения земельного законодательства так и не были устранены.

По результатам повторной внеплановой проверки, проведенной в январе 2019 года, снова установлен факт неиспользования участка земель сельхозначения.

Постановлением мирового судьи собственник земельного участка признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа. В настоящее время решение вступило в законную силу, отметили в пресс-службе Управления.

Постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области землепользователь признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в адрес администрации Партизанского района направлено представление о неиспользовании земельного участка более трех лет с приложением соответствующих документов для принятия решения об изъятии из собственности данного земельного участка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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