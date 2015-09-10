Решение судьи: арендатор наказан огромным штрафом за деградацию

Постановлением судьи судебного района города Дальнереченска ООО «Амур Д.В.» признано виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, ообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Юридическое лицо ООО «Амур Д.В.» является арендатором земельных участков сельхозназначения общей площадью 200 га, расположенных в Дальнереченском районе.

В ходе выездной проверки было выявлено, что арендатором не выполняются мероприятия по сохранению почв и их плодородия, защите сельхозугодий от зарастания сорными травами и кустарниками, в результате чего происходит деградация сельскохозяйственных земель. Управлением Россельхознадзора землепользователю выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Установлено, что выявленные нарушения не устранены, предписание не исполнено.

Это послужило основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. Мировой судья пришел к выводу о наличии в бездействии юридического лица состава административного правонарушения.

Постановлением судьи ООО «Амур Д.В.» признано виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. В настоящее время решение вступило в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]