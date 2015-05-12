3,5 тонны кукумарии без документов сожгли во Владивостоке





Во Владивостоке уничтожено 3,5 т кукумарии неподтвержденного качества, — сообщили «Вестям: Приморье» в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Морепродукт обнаружили во время проведения с сотрудниками УМВД России по Приморскому краю совместной проверки одного из рыбоперерабатывающих предприятий Владивостока.

Как было установлено в ходе проверки, предприятие осуществляло хранение и переработку кукумарии (общей массой 3449 кг) без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки изготовителя, содержащей сведения, предусмотренные законом и иными нормативными документами, что является нарушением ветеринарно-санитарных правил хранения и переработки морепродукции.

Кукумария неподтвержденного качества была изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10. 8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

В настоящее время административное дело рассмотрено Управлением Россельхознадзора. Юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Согласно выданному предписанию об утилизации или уничтожении небезопасной продукции, по решению владельца, опасные морепродукты уничтожены путем сжигания на специализированном предприятии во Владивостоке под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]