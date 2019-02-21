Подозрительную красную икру уничтожили во Владивостоке





Во Владивостоке уничтожена партия икры лососевых пород рыб, обнаруженная в ходе совместных контрольно-надзорных мероприятий Россельхознадзора с полицией, — передают «Вести: Приморье».

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в ходе проверки индивидуального предпринимателя, который реализует морепродродукцию в одном из торговых павильонов Владивостока, обнаружена партия икры лососевых пород рыб (41 банка по 250 и 500 граммов).

Продукция хранилась и реализовывалась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

В настоящее время административное дело рассмотрено Управлением Россельхознадзора. Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Согласно выданному Управлением предписанию об утилизации или уничтожении небезопасной продукции, по решению владельца, продукция уничтожена путем сжигания на специализированном предприятии во Владивостоке под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]