



Под контролем инспекторов Россельхознадзора уничтожена партия краба, обнаруженная в одном из торговых павильонов в ходе совместных контрольно-надзорных мероприятий с сотрудниками УМВД, — сообщают «Вести: Приморье».

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в ходе проверки индивидуального предпринимателя, который реализует продукцию животного происхождения в одном из торговых павильонов Владивостока, были обнаружены конечности краба, краб целый и мясо краба общей массой более 41 килограмма.

Продукция хранилась и реализовывалась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, и маркировки изготовителя.

В отношении индивидуального предпринимателя территориальным Управлением Россельхознадзора было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

В настоящее время административное дело рассмотрено. Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Согласно выданному территориальным Управлением Россельхознадзора предписанию об утилизации или уничтожении небезопасной продукции, по решению владельца, продукция уничтожена путем сжигания на специализированном предприятии во Владивостоке под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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