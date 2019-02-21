«Левого» краба пытаются продать горожанам на рынке Владивостока





Во время проверки, проведенной должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками территориального УМВД России, на одном из продуктовых рынков Владивостока выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животного происхождения, - сообщают "Вести: Прморье" со ссылкой на ведомство.

На территории торговой точки выявлены хранение и реализация: мороженых конечностей краба (более 23 кг), краб целый (почти 8 кг) и мясо краба (почти 11 кг) без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, а также без маркировки изготовителя.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

После рассмотрения дела нарушитель понесет административное наказание в виде штрафа, а небезопасная продукция подлежит уничтожению или утилизации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]