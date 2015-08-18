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Опасного осьминого изъяли из супермаркета Владивостока

Опасного осьминого изъяли из супермаркета Владивостока

Фото: pixabay.com

Специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками УМВД России по Приморскому краю выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации морепродукции в одном из крупных супермаркетов Владивостока, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На территории торгового павильона, расположенного в одном из крупных супермаркетов Владивостока, выявлено хранение и реализация мороженых конечностей камчатского краба (более 35 кг), мяса мидии (3,5 кг) и мяса осьминога (6,5 кг), креветки различных видов (почти 50 кг), филе морского гребешка (5,1 кг), трепанга на меду (5,2 кг), икры лососевых пород рыб (почти 25 кг), осьминога копченого (5,4 кг), трубача мороженого (почти 1 кг) без товаросопроводительных документов, подтверждающих прослеживаемость продукции, а также без маркировки изготовителя.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. После рассмотрения дела нарушитель понесет административное наказание в виде штрафа. Небезопасная продукция подлежит уничтожению или утилизации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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