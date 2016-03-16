44 кг морских деликатесов отправились в топку в Артеме





В Артеме уничтожены небезопасные морепродукты, обнаруженные должностными лицами Управления Россельхознадзора, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

В ходе проверки индивидуального предпринимателя, который реализует морепродродукцию в одном из торговых павильонов города Артема, обнаружены креветка гребенчатая, конечности краба, мясо краба, икра лососевых пород рыб общим весом более 44 килограммов.

Вся продукция хранилась и реализовывалась без маркировки производителя и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также без товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

В настоящее время административное дело рассмотрено Управлением Россельхознадзора. Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Согласно выданному Управлением предписанию об утилизации или уничтожении небезопасной продукции, по решению владельца, опасные морепродукты уничтожены путем сжигания на специализированном предприятии во Владивостоке под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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