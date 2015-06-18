Мясо неизвестных баранов не удалось сбыть торговцу из Артема
В одном из торговых мясных павильонов Артема индивидуальный предприниматель реализовывал охлажденное мясо баранины неподтвержденной безопасности, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Продукция исключена из оборота, в отношении предпринимателя возбуждено административное дело.
Материал дела об административном правонарушении, составленный по результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя сотрудниками ОМВД города Артема, был направлен на рассмотрение в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Согласно результатам проверки в одном из торговых павильонов Артема индивидуальный предприниматель реализовывал охлажденное мясо баранины в тушах общей массой 35 кг без ветеринарных сопроводительных документов, в отсутствие ветеринарного клейма и без маркировки изготовителя, содержащей сведения, предусмотренные законом и иными нормативными документами.
В настоящее время продукция изъята и помещена на изолированное хранение.
По факту хранения и реализации мясной продукции с нарушением ветеринарного законодательства Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», по завершению которого постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области предпринимателю будет назначен административный штраф, а опасная мясная продукция уничтожена либо утилизирована.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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