14 живых крабов без документов уничтожили в кафе Артема
В Артеме уничтожена партия краба неподтвержденного качества, выявленная должностными лицами Управления Россельхознадзора при проведении совместной проверки с сотрудниками УМВД одного из кафе Артемовского городского округа, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.
В кафе выявлено хранение живого краба (14 особей) общим весом 33,6 кг в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, а также маркировки изготовителя на таре с крабом.
Должностными лицами Управления Россельхознадзора в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».
В настоящее время административное дело рассмотрено Управлением Россельхознадзора. Юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа.
Согласно выданному Управлением предписанию об утилизации или уничтожении небезопасной продукции, по решению владельца, опасные морепродукты уничтожены путем сжигания на специализированном предприятии в Артеме под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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