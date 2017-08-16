Икру-«нелегал» продавали приморцам предприимчивые сотрудники колхоза

Специалисты Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили более 300 кг лососевой икры, на которую не были оформлены электронные ветеринарные сопроводительные документы, сообщает "Вести: Приморье".

С начала лососевой путины должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора проводился анализ объявлений о продаже икры, размещенных на различных сайтах в сети Интернет. Установлено, что ряд компаний продают икру без документов.

В ходе проведения совместной проверки с сотрудниками УМВД России по Приморскому краю на складе во Владивостоке, где хранится продукция Рыболовецкого колхоза им. Ленина, было установлено, что предприятие осуществляет хранение и реализацию лососевой икры (рыболовецкий колхоз продает ее, в том числе, в сети Интернет) с нарушением ветеринарно-санитарных правил. На складе наряду с легальной красной икрой выявлено 336 кг лососевой икры без маркировки изготовителя, содержащей сведения, предусмотренные законом. На эту партию икры отсутствовали ветеринарные сертификаты.

Продукция неизвестного происхождения изъята из оборота, отметили в ведомстве.

Постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области предприятие признано виновным за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства, с назначением административного штрафа. Рыболовецкому колхозу им. Ленина выдано предписание об утилизации или уничтожении продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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