Корейцы — главные ценители приморской красной икры
Лидером по импорту лососевой икры является Республика Корея: в эту страну направлено 2631,3 т икры лососевых пород рыб, — информирует Россельхознадзор, передают «Вести: Приморье».
Кроме того, в Японию экспортировано 494,8 т икры и в КНР – 47,6 т.
По данным на 31 октября из Приморья и Сахалинской области на экспорт направлено 3174,2 т красной икры и 59487,9 т горбуши, кеты, кижуча, чавычи и других лососевых.
Среди основных стран-импортеров рыбы лососевых пород лидером является КНР. С начала путины в эту страну направлена 51 тыс. т рыбы, в Республику Корея экспортировано 2698,4 т рыбы, в Японию – 4767,5 т лососевых.
С 1 июля по 31 октября 2019 года в рамках лососевой путины Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оформлены ветеринарные сертификаты на экспортные партии лососевой икры весом свыше 3 тыс. т и на рыбу лососевых пород общим весом около 60 тыс. т.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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