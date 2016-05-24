Очередное минирование: железнодорожный вокзал эвакуировали
Железнодорожный вокзал во Владивостоке эвакуировали из-за звонка о "минировании", опасные предметы не найдены, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.
"Было оповещение, в полицию позвонили, сказали, что заминировано. Но оперативно проверили, ничего не нашли. Сейчас вокзал уже работает", - отметили в ДВЖД.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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