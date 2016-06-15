Производство аквакультуры увеличивается на «морских огородах»
Около 30 тысяч тонн продукции аквакультуры выращено на «морских огородах» Приморья за девять месяцев. На развитие этой отрасли предприятиям края направлено почти 18 миллионов рублей в 2019 году, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, сейчас приморским хозяйствам аквакультуры предоставлено в пользование 284 рыбоводных участка площадью почти 69 тысяч гектаров.
«За девять месяцев предприятиями аквакультуры выращено почти 30 тысяч тонн продукции – это в 2,7 раза больше уровня прошлого года. На участках выращивают гребешок, мидию, устрицы, трепанг и морскую капусту», – отметили в ведомстве.
Вице-губернатор Приморского края Александр Костенко подчеркнул, что всего в 2019 предприятиям аквакультуры направлено почти 18 миллионов рублей субсидий. Эти средства предусмотрели на возмещение части затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а также на приобретение новой техники и оборудования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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