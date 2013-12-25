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Новогодний трамвай вышел на линию во Владивостоке

Новогодний трамвай вышел на линию во Владивостоке

Фото: архив "Вести: Приморье"

Во Владивостоке вышел на линию новогодний трамвай. Его первых пассажиров за рулем встречал Дед Мороз, а в самом вагоне праздничную программу пассажирам дарили Снегурочка и исполнители ансамбля «Русская песня». Так коллектив ОАО «Электрический транспорт» поздравил жителей дальневосточной столицы с наступающим Новым годом, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlc.ru.

Сам же вагон украсили как снаружи, так и внутри. В нем красуется новогодняя елка, гирлянды и другая праздничная атрибутика. Первые пассажиры восторженно оценили праздничный трамвай.

«Я каждый день пользуюсь трамваем. Была сегодня приятно удивлена, что так преобразился вагон. Такая непривычная атмосфера заряжает новогодним настроением», - сказала пассажирка Ольга.

В день запуска новогоднего трамвая детям вручали сладкие подарки, а взрослым – новогодние игрушки. Как рассказали в ОАО «Электрический транспорт», 31 декабря пассажирам трамвая также будут вручать новогодние открытки.

Первых пассажиров новогоднего трамвая поздравил и начальник управления транспорта Александр Иванов. Он рассказал, что этому виду транспорта в городе уделяется пристальное внимание. Так, уже к концу года во Владивосток поступят десять трамваев, переданных городу правительством Москвы.

Отметим, что новогодний трамвай будет работать во Владивостоке до конца января.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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