Руководитель предприятия «попался» за невыплату зарплаты
Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы руководством коммерческого предприятия во Владивостоке. Фигурант дела обвиняется в преступлении за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, сообщает "Вести: Приморье".
По версии следствия, с февраля 2019 года по 16 мая 2019 года руководство коммерческого предприятия из личной заинтересованности не выплатило заработную плату в общей сумме свыше 219 тыс. рублей одному из работников, отметили в ведомстве.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к возмещению ущерба.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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