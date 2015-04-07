Руководитель предприятия «попался» за невыплату зарплаты

Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы руководством коммерческого предприятия во Владивостоке. Фигурант дела обвиняется в преступлении за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, сообщает "Вести: Приморье".

По версии следствия, с февраля 2019 года по 16 мая 2019 года руководство коммерческого предприятия из личной заинтересованности не выплатило заработную плату в общей сумме свыше 219 тыс. рублей одному из работников, отметили в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к возмещению ущерба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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