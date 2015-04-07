Новости Общество Происшествия

Сегодня, 12:32
 

Руководитель предприятия «попался» за невыплату зарплаты

Руководитель предприятия «попался» за невыплату зарплаты

Фото: pixabay.com

Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты  заработной платы руководством коммерческого предприятия во Владивостоке. Фигурант дела обвиняется в преступлении за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, сообщает "Вести: Приморье".

По версии следствия, с февраля  2019 года по 16 мая  2019 года руководство  коммерческого предприятия из личной заинтересованности  не выплатило заработную плату в общей сумме свыше 219 тыс. рублей одному из работников, отметили в ведомстве. 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс  мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств  произошедшего. Принимаются меры к возмещению ущерба.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести