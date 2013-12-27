Проезд морским транспортом в Приморье станет дороже
Песчаный для местных жителей станет дороже на 2 рубля
Такое решение принято в администрации города по итогам заседания комиссии по вопросам регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.
Заседание прошло под председательством первого заместителя главы администрации Владивостока Ольги Козерацкой.
Как подчеркнули члены комиссии, новые тарифы на проезд морским общественным транспортом начнут действовать в 2020 году. Точная дата их введения будет определена в постановлении, которое сейчас находится в работе и будет опубликовано на официальном сайте администрации Владивостока. Планируется, что это произойдет в первых числах января.
Повышение тарифа на перевозки пассажиров морским транспортом является ежегодным и происходит с учетом индексации потребительских цен.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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