Участница «Дома-2» Алёна Рапунцель из Владивостока поставила виниры за 1,5 млн рублей

Молодая мама решилась на полный «апгрейд» внешности.

Как сообщает сайт prim.news., Алена Рапунцель из Владивостока на пластике груди не остановилась и пошла к ортодонту за голливудской улыбкой.

«У меня были плохие зубы, а после беременности стали ещё хуже. Поэтому решила, что пора ставить виниры», – рассказала молодая мама.

Она добавила, что каждый зуб обходится в среднем 50000 рублей. «Сейчас я поставила временные виниры. Думаю, что на этой неделе мне поставят керамические, постоянные, выбрала качественные с пожизненной гарантией».

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "участница «Дома-2» из Владивостока продемонстрировала "новую" грудь (фото)".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]