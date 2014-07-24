Мальчик случайно застрелил ребенка из ружья в Приморье
25 декабря 2019 года в квартире дома в одном из районов Приморского края обнаружено тело 4-летнего ребенка с огнестрельным ранением в брюшной полости, сообщает "Вести: Приморье".
Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, отметили в Следственном Управлении СК РФ по Приморскому краю.
По предварительным данным, ружье было оставлено без присмотра отцом. В отсутствие взрослых оружие взял руки малолетний и случайно произвел выстрел в младшего ребенка", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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